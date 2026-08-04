Firmy dlouhodobě řeší, jestli jsou jejich lidé při home officu dostatečně produktivní. Pro zaměstnance už jde na druhou stranu o základní benefit, který jim pomáhá lépe skloubit práci s osobním životem. Nová rozsáhlá studie ale do této debaty přináší nový úhel pohledu. Popisuje, jak tento režim dopadá na psychické zdraví lidí. A že důsledky jsou přese všechny zdánlivé výhody u velké části lidí negativní.

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Co se dočtete dál

  • Jak je na tom psychika lidí na home officu.
  • Jaké důsledky má tento stav na firmy.
  • A kteří lidé jsou výjimka a je jim i při práci z domova dobře.

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