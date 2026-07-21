Může to být zaměstnanec v kanceláři za počítačem i pracovník ve výrobě. Když ale dostatečně neodpočívají, mají jednu věc společnou – zmatkují a dělají častěji chyby. Týkat se to přitom může až poloviny pracující populace. V rámci zdravotních benefitů se proto firmy začínají zaměřovat na nový cíl: chtějí zlepšit spánek svých lidí. K tomu mohou pomoci i speciální aplikace, které pomáhají přeprogramovat nezdravé návyky.
„Mám pocit, že lidé dnes už mnohem více chápou, že výkon nezačíná ráno prvním mítinkem, ale večer tím, jak jdou spát. Firmy si začínají uvědomovat, že únava zaměstnanců není jen individuální problém, ale systémové téma,“ komentuje neurovědec Aleš Benjamin Stuchlík. Ten spolupracuje s poskytovatelem duševních programů pro firmy Soulmio. A dobrý spánek se při práci s podniky objevuje jako téma stále častěji.
Co se dočtete dál
- Jak nyní firmy přistupují ke kvalitě spánku zaměstnanců.
- V čem spočívají speciální programy pro zlepšení spánku ve firmách.
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