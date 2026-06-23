Hormony jsou takovým skrytým motorem našeho zdraví. Tyto chemické látky, které si tělo vyrábí samo, ovlivňují chod v podstatě celého organismu. Pokud fungují v rovnováze, je všechno v pořádku. Jakmile se však celá soustava vychýlí, přicházejí problémy. Od těch psychických až po nádorová onemocnění.
Jedním z klíčových hráčů v celém procesu, zejména v kontextu dlouhověkosti, je kortizol. Tento „stresový hormon“ má totiž přímý dopad na to, jak rychle naše tělo biologicky chátrá. „Kortizol vede ke zrychlenému stárnutí, v endokrinologii pro to dokonce existuje specifický index, který počítáme,“ vysvětluje v Longevity podcastu HN Hana Jandíková a popisuje, jak lze hormony ovlivnit stravou i pohybem.
Co se dočtete dál
- Co přesně je index stárnutí.
- Jaké hormony v něm hrají hlavní roli.
- Kdy a jak zvýšenou hladinu kortizolu měřit.
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