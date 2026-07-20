Napíše e-mail za několik sekund a shrnutí z porady má hotové v momentě, kdy se zavřou dveře zasedačky. Umělá inteligence přinesla zcela jiný pohled na to, co to znamená být v práci efektivní. S tím ale přichází i dodatečný tlak na zaměstnance, kteří si nejsou jistí, co od nich firmy nyní budou vyžadovat. Jaké negativní následky už má přítomnost robotů ve firmách a jak by to měli manažeři řešit?
V případě nových technologií už dávno nepadá jen otázka, zda a komu AI vezme práci. Faktický úbytek pracovních pozic vlivem nahrazování umělou inteligencí se totiž ve větším měřítku doposud neprokázal a minimálně se projevil jen na menší ochotě firem vypisovat pozice pro absolventy. Větším tématem pro firmy nyní je, jak s ní naučit své lidi fungovat.
Co se dočtete dál
- Čeho se zaměstnanci v souvislosti s AI nejvíce bojí.
- Jak mohou manažeři ve firmě snížit strach z AI.
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