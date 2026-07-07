První dva dny jsou hrozné. Mám bolesti, na které nezabírají prášky. Nemůžu se soustředit a bojím se, že udělám nějakou chybu. Tak popsala jedna zdravotní sestra svou každoměsíční zkušenost v práci během menstruace.

Je jednou z podporovatelek veřejné petice, na které se v posledních třech týdnech objevilo přes třicet tisíc podpisů za uzákonění takzvaného menstruačního volna – speciálního sick daye, který by v Česku zajistil placené volno pro ženy během menstruace. To zvažuje stále více států, zatím se ale nikde neosvědčilo.

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Co se dočtete dál

  • Jak bude pokračovat iniciativa za menstruační volno.
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