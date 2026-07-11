Řada českých firem v posledním roce dorovnávala mzdy tak, aby dávala za stejnou práci skutečně všem stejnou odměnu. A to v rámci přípravy na platnost evropské směrnice o transparentním odměňování, díky níž se od příštího roku budou zaměstnanci moci ptát na průměrnou odměnu na jejich pozici. Nová data ale ukazují, že snaha vyhovět novým pravidlům se mzdovými rozpočty firem příliš nezahýbala.

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Co se dočtete dál

  • O kolik letos rostou mzdy.
  • Jak se do toho promítla pravidla o transparentních odměnách.
  • Co je nyní podle firem hlavní kritérium, proč někomu přidat.
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