Filozofická fakulta chce zrušit Ústav translatologie, což rozpoutalo veřejnou debatu. Skutečně se jedná o úspory a pouhou reorganizaci studia na fakultě, jak tvrdí její vedení, anebo je to první „vlaštovka“ toho, co čeká i další profese ohrožené nástupem umělé inteligence? Má překladatelství a tlumočnictví budoucnost? Pokud ano, jakou?
Sami tlumočníci a překladatelé vystupují proti svému nahrazování AI třeba při tvorbě titulků a dabingu. Ale varují také před schválením novely cizineckého zákona, podle které by úřady mohly v azylovém řízení využívat místo lidí robotické tlumočníky a strojový překlad. Podle Jednoty tlumočníků a překladatelů může být takový překlad nebezpečný.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou argumenty pro zrušení oboru.
- Co říkají sami překladatelé o své budoucnosti.
- Jak změny vysvětluje Filozofická fakulta.
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