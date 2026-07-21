Filozofická fakulta chce zrušit Ústav translatologie, což rozpoutalo veřejnou debatu. Skutečně se jedná o úspory a pouhou reorganizaci studia na fakultě, jak tvrdí její vedení, anebo je to první „vlaštovka“ toho, co čeká i další profese ohrožené nástupem umělé inteligence? Má překladatelství a tlumočnictví budoucnost? Pokud ano, jakou? 

Sami tlumočníci a překladatelé vystupují proti svému nahrazování AI třeba při tvorbě titulků a dabingu. Ale varují také před schválením novely cizineckého zákona, podle které by úřady mohly v azylovém řízení využívat místo lidí robotické tlumočníky a strojový překlad. Podle Jednoty tlumočníků a překladatelů může být takový překlad nebezpečný.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou argumenty pro zrušení oboru.
  • Co říkají sami překladatelé o své budoucnosti.
  • Jak změny vysvětluje Filozofická fakulta.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.