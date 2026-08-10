Zaznamená, jak často uživatel kliká myší, kolik odeslal e-mailů, nebo dokonce i to, co má na ploše. Programy na sledování aktivity zaměstnanců na pracovních počítačích jsou roky tématem ve firmách i veřejných institucích. Naposledy ministerstvu zdravotnictví, které si letos s jejich pomocí udělalo audit produktivity úředníků. Tyto softwary jsou rok od roku rafinovanější. V jakých případech je ale jejich použití oprávněné a může uspět i u soudu?

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak fungují programy na sledování aktivity zaměstnanců.
  • Do jaké míry jsou programy rozšířené v českých firmách.
  • Jak v minulosti dopadly u soudu firmy, které použily sledování jako důkaz.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.