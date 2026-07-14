Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) do konce prázdnin sestaví pracovní skupinu, která by měla posoudit, zda v národních parcích nezůstává příliš suchého dřeva. Stojící či už popadané vyschlé kmeny odumřelých stromů by totiž podle něj mohly zvyšovat riziko vzniku požárů a bylo by tak lepší je vytěžit. Chce tak otevřít kontroverzní téma, zda do národních parků posílat těžkou techniku.
Řada expertů ale na základě studií upozorňuje, že suché dřevo má na šíření lesních požárů minimální vliv. Ponechávání suchých kmenů v lesích parků považují za důležité kvůli udržení pestrosti života v nich. Debata na toto téma se rozproudila zejména po požáru v Českém Švýcarsku v roce 2022.
Co se dočtete dál
- Ministr životního prostředí Igor Červený sestaví pracovní skupinu, která by měla posoudit, zda v národních parcích nezůstává příliš suchého dřeva. Stojící či už popadané vyschlé kmeny odumřelých stromů by totiž podle něho mohly zvyšovat riziko vzniku požárů.
- Kdo by ve skupině měl usednout?
- A co na záměr říkají experti?
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