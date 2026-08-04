Vlk, bobr nebo vydra se ze zákona nemohou vůbec lovit, nebo jen omezeně. Stát proto hradí rybářům, zemědělcům nebo farmářům škody, které jim tato zvířata spolu s několika dalšími chráněnými druhy působí. HN přinášejí unikátní čísla – u některých druhů jde až o vyšší desítky milionů korun ročně.
I proto ministerstvo životního prostředí nyní zvažuje, že část výplat ukončí. A pod tlakem ministerstva zemědělství a myslivců připravuje u několika druhů chráněných zvířat rozvolnění pravidel pro jejich odstřel. Kterých se to týká a za jaké zvíře platí stát vůbec nejvíce?
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