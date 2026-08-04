Vlk, bobr nebo vydra se ze zákona nemohou vůbec lovit, nebo jen omezeně. Stát proto hradí rybářům, zemědělcům nebo farmářům škody, které jim tato zvířata spolu s několika dalšími chráněnými druhy působí. HN přinášejí unikátní čísla – u některých druhů jde až o vyšší desítky milionů korun ročně.  

I proto ministerstvo životního prostředí nyní zvažuje, že část výplat ukončí. A pod tlakem ministerstva zemědělství a myslivců připravuje u několika druhů chráněných zvířat rozvolnění pravidel pro jejich odstřel. Kterých se to týká a za jaké zvíře platí stát vůbec nejvíce?

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.