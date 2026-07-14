Pozornost je to nejcennější, co rodiče dnes svým dětem mohou dát. Jenže zároveň je to také náročné, zvlášť pokud sami žonglují mezi prací a péčí o domácnost. Řešením má být na sociálních sítích oblíbené pravidlo 7-7-7. Podle něj děti k vytvoření dobrých vztahů se svými rodiči nepotřebují celodenní pozornost, ale stačí jim třikrát denně sedm minut opravdu soustředěného času. Už to může vést ke zklidnění dětí a prohloubení vzájemných vztahů. Psychologové ale upozorňují na častou chybu, kterou rodiče dělají. 

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Co se dočtete dál

  • Jak správně uplatňovat pravidlo 7-7-7.
  • Jaké existují alternativy.
  • Před čím varují psychologové.
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