Návrh na zrušení devátých ročníků není nápad premiéra Andreje Babiše (ANO), jak by se z dění posledních dnů mohlo zdát. S podrobným návrhem přišel už na jaře náměstek na ministerstvu financí Petr Mach z SPD, až nyní ho kromě premiéra veřejně podpořil i předseda SPD Tomio Okamura. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se k němu sice staví odmítavě, jeho tým přesto podle informací HN připravuje materiál, který analyzuje veškeré dopady i komplikace, jež by taková změna v tuto chvíli přinesla. 

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Co se dočtete dál

  • V čem je návrh nebezpečný a ohrožuje vzdělanost v Česku.
  • Jaké argumenty naopak hovoří pro jeho zavedení.
  • Jak to dělají v zahraničí a proč Tomio Okamura říká jen poloviční pravdu.

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