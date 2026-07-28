Návrh na zrušení devátých ročníků není nápad premiéra Andreje Babiše (ANO), jak by se z dění posledních dnů mohlo zdát. S podrobným návrhem přišel už na jaře náměstek na ministerstvu financí Petr Mach z SPD, až nyní ho kromě premiéra veřejně podpořil i předseda SPD Tomio Okamura. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se k němu sice staví odmítavě, jeho tým přesto podle informací HN připravuje materiál, který analyzuje veškeré dopady i komplikace, jež by taková změna v tuto chvíli přinesla.
Co se dočtete dál
- V čem je návrh nebezpečný a ohrožuje vzdělanost v Česku.
- Jaké argumenty naopak hovoří pro jeho zavedení.
- Jak to dělají v zahraničí a proč Tomio Okamura říká jen poloviční pravdu.
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