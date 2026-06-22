Ministr školství Robert Plaga (ANO) chtěl jít cestou doporučení a nechat na školách, jak přesně si pravidla pro používání mobilů upraví. Premiér a šéf nejsilnějšího vládního hnutí Andrej Babiš měl ale pocit, že Česko nedělá dost. A v pondělí narychlo předložil zákon, který používání mobilů ve školách „natvrdo“ zakazuje. Česko tak jde ve stopách řady zemí v Evropě či ve světě. Tuzemští experti ale upozorňují, že plošný zákaz problémy vyplývající z digitální závislosti dětí nevyřeší.
Co se dočtete dál
- Co říkají k zákazu experti a jak přesně zákon povinnosti škol vymezuje.
- Jak je to v jiných zemích.
- Proč problémy vyplývající z digitální závislosti dětí zákaz mobilů ve školách nevyřeší.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.