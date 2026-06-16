Jeli jste v posledních letech Uberem či Boltem s řidičem, který působil vyčerpaně, příliš se po městě neorientoval a neuměl (téměř) vůbec česky? Dost možná jste přispěli k nezdaněným tržbám největší zločinecké „taxiflotily“ u nás. Finanční úřad spolu s celníky a policisty z NCOZ její organizátory minulý týden pozatýkal a škodu na DPH vyčíslil na 300 milionů korun. O zátahu v úterý informovali na tiskové konferenci.
Organizovaná skupina si podle vyšetřovatelů najímala od roku 2022 až do současnosti řidiče ze zemí na východ od Česka a pomohla jim v tuzemsku zlegalizovat pobyt. Zároveň vybudovala a řídila síť desítek vzájemně propojených firem, pro něž řidiči jezdili. Tyto firmy fungovaly pod Boltem či Uberem, jimž odesílaly částky zaplacené za přepravu jednotlivými zákazníky. Platformy si strhly servisní poplatek a zbylé peníze zaslaly na bankovní účty firem, které pak výdělek nezdanily.
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