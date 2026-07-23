Po předprázdninovém vystěhování lidskoprávních agend z úřadu vlády přichystala kancléřka Andreje Babiše Tünde Bartha další změnu. Je jí nový jednací řád vlády, tedy dokument, podle kterého se jednání kabinetu řídí, ale který se věnuje i tomu, jak bude odkaz vlád uchován pro pozdější kontrolu.
Podle předkládací zprávy k tomu Úřad vlády přistoupil proto, že se mu ten stávající zdá zastaralý, nepřehledný a obsahuje nadbytečná ustanovení. Nově tak má například ze zápisů z jednání zmizet, jak který ministr či ministryně jmenovitě hlasovali u materiálů týkajících se veřejných zakázek, dotací, výdajů státu či nakládání s majetkem u vybraných rozhodnutí o veřejných penězích. Zvukové záznamy z jednání pak nebudou moci na veřejnost 30 let. Dosud byly také neveřejné, premiér ovšem mohl udělit výjimku. Ten naopak nově získá právo omezit připomínkové řízení, nebo ho dokonce zrušit.
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