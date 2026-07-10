V jednacím sále vlády se našlo chytré nahrávací zařízení, policii či rozvědkám to nikdo neřekl. Uvedl to v pátek server Seznam Zprávy, kterému nález potvrdila mluvčí kabinetu Karla Mráčková. Žádné bezpečnostní riziko podle ní nevzniklo navzdory tomu, že vláda v sále jedná i o utajovaných věcech a pro nahrávání platí přísná omezení. Zařízení jen někdo v sále ztratil, uvedla Mráčková. Nikdo se pak ale k přístroji nehlásil.
Zařízení formátu kreditní karty našli 22. ledna uklízeči. Jednalo se podle serveru o čínský výrobek americké firmy Plaud, který umožňuje nahrávat konverzace, obratem je odesílat na internetové servery a s pomocí umělé inteligence převádět na text.
„Zařízení bylo nalezeno zaměstnanci, kteří prováděli běžný úklid. Bylo vypnuté a nebylo nijak ukryté, jednalo se tedy zcela zjevně o ztrátu. Jelikož ten den probíhalo v místnosti více jednání, nebylo možné určit, kdo a kdy toto zařízení ztratil,“ uvedla Mráčková.
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Přístroj pak po několik týdnů nikdo neprověřoval. „Zařízení bylo uschováno pro případ, zda by se o něj někdo přihlásil,“ sdělila serveru vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha. Když se pak k nahrávacímu zařízení nehlásil nikdo, prověřili ho pracovníci IT z Úřadu vlády. Podle Bartha společně s bezpečnostním oddělením nález vyhodnotili tak, že není problematický.
Ochranná služba policie, která má na starosti střežení ústavních činitelů, ani tajné služby žádné oficiální prověřování nespustily, protože jim podle serveru nález zařízení nikdo nenahlásil. Bartha tvrdí, že v den nálezu přístroje vláda nezasedala ani v dané místnosti nebylo žádné jednání ve vyhrazeném režimu. „Tato zasedací místnost je využívána i pro celou řadu dalších jednání nebo porad, které probíhají v různých formátech,“ doplnila.
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