Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi (nestr., dříve SOCDEM). Wolf byl obviněn v korupční fotbalové kauze. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách se chystá naopak svou funkci znovu obhajovat.
Pátrání po Wolfovi vyhlásili policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). „Mohu potvrdit pouze to, že jsme pátrání vyhlásili. Nicméně poskytování dalších informací si vyhradilo Vrchní státní zastupitelství,“ řekl ČTK mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
Z vyjádření olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna pro ČTK vyplývá, že policie pátrání po Wolfovi vyhlásila, protože mu pravděpodobně hrozí vazba. Důvodem vazby může podle Dragouna být obava, že by Wolf mařil vyšetřování nebo ovlivňoval svědky.
Podle informací ČTK je primátor na dlouhodobě plánované dovolené. Potvrdil to i jeho náměstek Lukáš Raszyk (SOCDEM), který byl informací o pátrání zaskočen. „Nevím o tom. Pan primátor je normálně na dlouho plánované dovolené,“ řekl Raszyk. Vrátit by se podle něj měl v příštím týdnu. Chod města podle náměstka funguje zcela standardně.
Wolf v tomto týdnu prostřednictvím písemného vyjádření odmítl rozhodnutí Etické komise FAČR. „S rozhodnutím Etické komise FAČR se neztotožňuji a považuji jej za nesprávné. Odmítám, že bych se dopustil jakéhokoli korupčního jednání, a odmítám i závěry, na jejichž základě jsem byl uznán vinným,“ uvedl. Kritizoval souběh disciplinárního a trestního řízení, který podle něj zásadně omezuje možnosti účinné obhajoby.
Padesátitisícovou Karvinou vede koalice SOCDEM a hnutí ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má převahu 33 hlasů. Koaliční partneři i po rozhodnutí FAČR potvrdili, že spolupráce mezi uskupeními dále pokračuje. V pondělí má ve městě zasedat zastupitelstvo.
V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila 47 disciplinárních řízení.
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