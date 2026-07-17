S osvobozujícím rozsudkem odešel v pátek od Obvodního soudu pro Prahu 1 známý pražský advokát Martin Grubner. Obžalovaný byl z přijetí úplatku. A stejně tak očištěný skončil nepravomocně i jeho kolega Pham Viet Do, který peníze Grubnerovi údajně poskytl. Případ je pozoruhodný i tím, že k poskytnutí úplatku se přiznal právě advokát vietnamského původu. A doložil to dokonce bankovními výpisy i tím, že si kvůli tomu musel vzít úvěr a vybrat peníze z účtu.
Soudce Petr Babka připustil, že je Phamova verze věrohodná. Ale stojí jen na jeho výpovědi a nepřímých důkazech. Grubnerovi naopak několik svědků potvrdilo, že během schůzek, kdy se měly úplatky řešit, byli přítomni a žádnou žádost či předání peněz nezaznamenali. Pham přitom tvrdil, že byli sami.
Co se dočtete dál
- Proč se advokát dodatečně přiznal
- Co řekl detektor lži
- V jaké další kauze advokát Grubner figuruje
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.