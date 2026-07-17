S osvobozujícím rozsudkem odešel v pátek od Obvodního soudu pro Prahu 1 známý pražský advokát Martin Grubner. Obžalovaný byl z přijetí úplatku. A stejně tak očištěný skončil nepravomocně i jeho kolega Pham Viet Do, který peníze Grubnerovi údajně poskytl. Případ je pozoruhodný i tím, že k poskytnutí úplatku se přiznal právě advokát vietnamského původu. A doložil to dokonce bankovními výpisy i tím, že si kvůli tomu musel vzít úvěr a vybrat peníze z účtu.

Soudce Petr Babka připustil, že je Phamova verze věrohodná. Ale stojí jen na jeho výpovědi a nepřímých důkazech. Grubnerovi naopak několik svědků potvrdilo, že během schůzek, kdy se měly úplatky řešit, byli přítomni a žádnou žádost či předání peněz nezaznamenali. Pham přitom tvrdil, že byli sami.

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