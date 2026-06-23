Policie od rána pátrá po muži, který byl zaznamenán se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy u učiliště. Před osmou hodinou ranní byl v Brandýse nad Labem ve světlé bundě, červené kšiltovce a zavazadlem v ruce, uvedla policie na síti X. Jde o pětapadesátiletého Petra Šimona, který je ve špatném psychickém stavu, policie zveřejnila jeho fotografii. Učiliště je prázdné, je tam zásahová jednotka. Po muži pátrají i v Novém Bydžově a Praze, mimo jiné u ministerstev školství a vnitra. Muž se pohybuje v modré fabii značky 5AB 7197. Pokud muže nebo auto někdo spatří, má ihned volat linku 158, ale nezasahovat.
„Vyhodnocujeme všechny poznatky a dostupné informace. Jejich relevanci vyhodnocujeme průběžně, nicméně zatím bližší informace k jeho aktuálnímu výskytu nemáme,“ uvedla policie.
Na zásahu se podílejí i policisté z Prahy a Královéhradeckého kraje. „Aktuálně jsme také mimo jiné u budovy ministerstva vnitra a ministerstva školství. Výskyt muže v blízkosti těchto objektů jsme dosud nezaznamenali a jedná se především o preventivní vyhodnocení poznatků k jeho pohybu,“ uvedla policie krátce po deváté hodině.
Pražská policie spolupracuje podle mluvčího Richarda Hrdiny na případu se středočeskými kolegy a na základě jejich pokynů u vytipovaných místech posiluje jednotky.
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