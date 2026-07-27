Deset let pomáhala platforma Vše pro dětské skupiny se zakládáním a provozováním soukromých „školek“. Jenže rapidní pokles porodnosti způsobil, že řada i nově vzniklých dětských skupin najednou nemá dost dětí nebo je boj o každé obsazené místo brzy čeká. Oproti tomu seniorů bude rapidně přibývat – proto platforma zakládá nový projekt Seniorslužby, v němž chce provozovatelům poloprázdných skupin pomoci s transformací zařízení právě na služby pro seniory. Nebude to ale jednoduché kvůli legislativě, nedostatku zaměstnanců i financím.
Co se dočtete dál
- Jak se dětské skupiny vyrovnávají s nedostatkem dětí.
- Co nabízí nový projekt.
- Jaké jsou překážky transformace dětských skupin na služby pro seniory.
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