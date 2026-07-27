Stát podle očekávání couvá z tvrdých mantinelů pro takzvanou superdávku. Nová pravidla platná od letošního roku totiž v praxi sice odstavila od podpory lidi, kteří ji nepotřebují, ale zároveň o dávku nebo její část přišli i skutečně potřební. Vůbec neuspěla téměř třetina žadatelů. A z těch, kterým úřad vyhověl, se podpora reálně snížila v 57 procentech. Vyplývá to z údajů, které si HN vyžádaly od Úřadu práce.

Ministerstvo teď analyzuje, kdo přesně o peníze přišel, zároveň už ale příslušný zákon novelizovalo tak, aby podmínky pro získání superdávky zmírnilo. A tedy aby na ni opět dosáhlo více lidí.

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Co se dočtete dál

  • Kolik lidí vypadlo ze superdávky a co s nimi dál bude?
  • Kdo musí začít pracovat, aby si dávky udržel?
  • Co se bude dít s největší sociální dávkou na podzim?

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