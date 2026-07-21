Zhruba 300 tisíc českých domácností bere kvůli nízkému příjmu sociální dávky a třetina z nich má nárok na příspěvky pro úplně nejchudší. Právě pro ně teď stát do konce roku zavede podpůrné plány, které jim mají pomoct se postupně ze záchranné sociální sítě úplně dostat.
Novinka v podobě „jízdních řádů“ z chudoby pro 100 tisíc potřebných souvisí se zavedením takzvané superdávky, která od července nahrazuje čtyři dosavadní druhy podpory. Stát na ní vyplatí nejméně 25 miliard korun ročně.
Co se dočtete dál
- Co se má změnit na pomoci nejchudším.
- Jak má fungovat tzv. podpůrný plán.
- Na čem by novinka mohla havarovat.
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