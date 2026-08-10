V českém sociálním systému se od září objeví zcela nová dávka, takzvané hlídačkovné. Má pomoci vysokoškolákům a studentům vyšších odborných škol skloubit vysokoškolské studium s péčí o dítě do tří let.
Novinka s oficiálním názvem „podpora studujících rodičů“ se týká zhruba dvou tisíc příjemců a schválila ji ještě předchozí vláda. Kdo na ni bude mít nárok a na kolik přijde státní rozpočet?
Co se dočtete dál
- Jak bude hlídačkovné vypadat.
- Proč stát speciální dávku pro studujícího rodiče zavádí.
- Na kolik nová dávka přijde stát.
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