V českém sociálním systému se od září objeví zcela nová dávka, takzvané hlídačkovné. Má pomoci vysokoškolákům a studentům vyšších odborných škol skloubit vysokoškolské studium s péčí o dítě do tří let.

Novinka s oficiálním názvem „podpora studujících rodičů“ se týká zhruba dvou tisíc příjemců a schválila ji ještě předchozí vláda. Kdo na ni bude mít nárok a na kolik přijde státní rozpočet? 

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Co se dočtete dál

  • Jak bude hlídačkovné vypadat.
  • Proč stát speciální dávku pro studujícího rodiče zavádí.
  • Na kolik nová dávka přijde stát.

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