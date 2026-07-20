Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za velké poučení z letošního summitu Severoatlantické aliance (NATO), že už nikdy nebude v delegaci s prezidentem. Zároveň nemá problém s tím, aby prezident Petr Pavel jel na příští alianční summit. Babiš to v pondělí řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu. O letošní složení české delegace vedla vláda s hlavou státu několikaměsíční spor. Babiš Pavla ještě krátce před akcí žádal, aby svou účast zvážil. Dodal tehdy, že kabinet je připravený rozhodnout o tom, že Pavel povede delegaci na následující summit v Tiraně.
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Vláda původně s účastí prezidenta na summitu v Ankaře nepočítala. Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi účast umožnila. Česko tak před dvěma týdny zastupovali Pavel, Babiš, ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Babiš následně ve videu na Facebooku uvedl, že Pavlova účast na summitu byla ostuda. „Dopadlo to, jak jsem říkal – ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné,“ řekl k prezidentově účasti.
Babiš Pavla před summitem opakovaně žádal, aby svou účast na jednání v Ankaře zvážil. „A projevil velkorysost vůči ČR, jejíž reputaci celý tento spor poškozuje a pravděpodobně poškozovat bude i nadále,“ uvedl. Dodal tehdy, že kabinet je připravený rozhodnout o tom, že Pavel povede delegaci na následující summit NATO v Tiraně.
„Za mě z toho plyne velké poučení, že už nikdy nebudu v delegaci s panem prezidentem. A v delegaci jsem byl proto, že o tom rozhodl Ústavní soud,“ řekl v pondělí Babiš na dotaz, zda jeho deklarace o účasti prezidenta na příštím summitu platí. „Nemám žádný problém,“ dodal premiér.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) v pondělí po jednání kabinetu uvedl, že vláda navrhne Ústavnímu soudu, aby zamítl nebo odmítl Pavlovu kompetenční žalobu ohledně účasti na summitu NATO. Zároveň zmínil, že vláda požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Podle Tejce při vydání předběžného opatření bezprecedentně projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády.
Spor mezi vládou a Hradem začal vznikat v lednu, kdy Pavel zrušil pravidelnou schůzku nejvyšších ústavních činitelů poté, co se na jednání po více než hodinovém odkladu nedostavili Babiš ani ministr zahraničí Macinka, kteří byli na zasedání vlády. Od té doby se setkání neobnovila.
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Pavel na summitu poté uvedl, že znovu navrhne obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů kvůli koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky. Babiš v reakci řekl, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a na schůzky by neměl čas.
Předseda opoziční ODS Martin Kupka v pondělí na tiskové konferenci ve sněmovně řekl, že jejich obnovení je v národním zájmu a mělo by přispět k jednotnému vystupování Česka v zahraničí. Kritizoval vládu za další prohlubování sporu s prezidentem. „Je to premiér, nikoli prezident, kdo se snaží tímto dramaticky dělit veřejnost,“ řekl.
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