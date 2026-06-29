Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl po pondělním jednání vlády, že ministerstvo zahraničí dopsalo v pátek prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do delegace na červencový summit NATO v Ankaře. A to na základě předběžného opatření Ústavního soudu z minulého týdne. Vláda tedy musela ustoupit, konflikt ale nekončí. Premiér nyní vybízí Pavla ještě k přehodnocení postoje.
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