Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl po pondělním jednání vlády, že ministerstvo zahraničí dopsalo v pátek prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do delegace na červencový summit NATO v Ankaře. A to na základě předběžného opatření Ústavního soudu z minulého týdne. Vláda tedy musela ustoupit, konflikt ale nekončí. Premiér nyní vybízí Pavla ještě k přehodnocení postoje.

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