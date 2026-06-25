Pojede. Nepojede. Pojede. Poslední měsíce sledovalo Česko vyhrocený spor o to, jestli prezidentovi Petru Pavlovi umožní vláda Andreje Babiše (ANO) cestu na nadcházející summit NATO v Ankaře. Konflikt mezi nejvyššími představiteli státu se dostal až k Ústavnímu soudu, který předběžným opatřením rozhodl, že vláda nesmí prezidentovi v cestě bránit. Nyní přichází další pře: kdo bude vedoucím delegace.

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