Pojede. Nepojede. Pojede. Poslední měsíce sledovalo Česko vyhrocený spor o to, jestli prezidentovi Petru Pavlovi umožní vláda Andreje Babiše (ANO) cestu na nadcházející summit NATO v Ankaře. Konflikt mezi nejvyššími představiteli státu se dostal až k Ústavnímu soudu, který předběžným opatřením rozhodl, že vláda nesmí prezidentovi v cestě bránit. Nyní přichází další pře: kdo bude vedoucím delegace.
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