Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do delegace pro summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Novinářům to po pondělním zasedání vlády řekl premiér Andrej Babiš (ANO), který delegaci povede. Prezident, se kterým je vláda kvůli jeho požadavku účastnit se fóra měsíce ve sporu, by podle Babiše mohl projevit velkorysost a summitu se letos přes rozhodnutí Ústavního soudu neúčastnit. Jet by mohl příští rok, uvedl. Podle premiéra je v zájmu Česka, aby spor nepokračoval. Přispělo by to podle něj k uklidnění společnosti.
Kabinet Pavla do delegace nezařadil minulé pondělí s odůvodněním, že na summitu mají Česko reprezentovat zástupci vlády, která je odpovědná za zahraniční politiku i výdaje státu na obranné výdaje. Pavel kvůli tomu ještě ten den podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Podle předběžného opatření soudu má vláda zaručit, že tam prezident se svým doprovodem navzdory rozhodnutí kabinetu pojede a bude mít dostatečný servis. O kompetenční žalobě jako takové Ústavní soud rozhodne v řádu měsíců.
Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Macinka podání kompetenční žaloby i předběžné rozhodnutí Ústavního soudu označil už dříve za pokus o ústavní puč.
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