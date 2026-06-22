Dlouhé měsíce trvající spor prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše (ANO) o to, kdo pojede na červencový summit NATO do Ankary, měl být v pondělí konečně vyřešen. Opravdový právní konflikt ale teprve začíná. Vláda totiž rozhodla: prezident do Turecka nepojede. Hrad má ale připravenou kompetenční žalobu, která zanedlouho přistane u Ústavního soudu v Brně.

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