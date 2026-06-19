Až dosud se zdálo, že jako první bude muset vládu Andreje Babiše (ANO) opustit ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová kvůli kauze městského bydlení a problémům se stavebním zákonem. Nyní se ale ukazuje, že na Babišově „black listu“ byl spíše ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Přestože experti jeho práci vesměs hodnotí pozitivně, premiér mu v posledních měsících opakovaně dával najevo nespokojenost a do jeho gesce aktivně zasahoval. V zákulisí se tak začaly objevovat spekulace o jeho odvolání. Jak reálné byly a jaká jména se kolem možné vládní rošády objevovala?
Co se dočtete dál
- Proč vztahy Babiše a Vojtěcha ochladly.
- Jak měla vypadat vládní rošáda.
- Jak práci Vojtěcha hodnotí experti.
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