Až dosud se zdálo, že jako první bude muset vládu Andreje Babiše (ANO) opustit ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová kvůli kauze městského bydlení a problémům se stavebním zákonem. Nyní se ale ukazuje, že na Babišově „black listu“ byl spíše ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Přestože experti jeho práci vesměs hodnotí pozitivně, premiér mu v posledních měsících opakovaně dával najevo nespokojenost a do jeho gesce aktivně zasahoval. V zákulisí se tak začaly objevovat spekulace o jeho odvolání. Jak reálné byly a jaká jména se kolem možné vládní rošády objevovala?

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Co se dočtete dál

  • Proč vztahy Babiše a Vojtěcha ochladly.
  • Jak měla vypadat vládní rošáda.
  • Jak práci Vojtěcha hodnotí experti.
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