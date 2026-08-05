Vláda chce snížit z 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích dvou letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. V uplynulých letech bylo naopak posilováno kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí, který dostal k prosouzení parlament. Senátní výbor pro obranu bude návrh projednávat za týden.
Snížení maximálního počtu vojáků kabinet v návrhu nijak nezdůvodnil. Server iROZHLAS.cz ale s odvoláním na ministerstvo obrany již dříve uvedl, že maximální kapacita nikdy nebyla naplněna a že snížení souvisí i s rozpočtovými úsporami. Podle návrhu letos v květnu bylo na Slovensku, v Polsku, v Litvě a v Lotyšsku nasazeno celkem 427 vojáků. Návrh nadále počítá s případným nasazením také v Estonsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, nově pak i ve Finsku. Zapojení české armády v těchto zemích by záviselo na konkrétních potřebách aliance.
Loni mohlo v cizině podle plánu armádních misí sloužit celkem až 2666 českých vojáků, letos až 2571 vojáků. Příští rok by to mohlo být 2091 vojáků, o rok později 2066. Náklady na zahraniční operace včetně projektů rychlého dopadu vyčíslila vláda maximálně na 2,542 miliardy korun v příštím roce a 2,437 miliardy korun v roce 2028. Náklady na loňské a letošní vyslání vojáků do zahraničních operací byly bývalou vládou vyčísleny celkem na 4,3 miliardy korun.
Zvýšit se má naopak ze 40 na 60 počet vojáků zapojených do výcviku ukrajinských bojovníků v zemích mimo EU, v rámci EU zůstává limit na 100. V Česku bude moci být na výcviku nejvýše 100 ukrajinských bojovníků, zatímco dosud jich mohlo být až 800. Vláda to zdůvodnila klesající potřebou. Ještě loni bylo v Česku vycvičeno celkem 564 ukrajinských vojáků. Z 20 na 30 se má zvednout počet vojáků k ochraně diplomatického zastoupení na Ukrajině.
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Z 50 na 25 přespříští rok zřejmě klesne počet vojáků v rámci mise KFOR v Kosovu, kde příští rok ukončí své působení čeští vojenští policisté. Podobně ze 200 na 15 klesne v roce 2028 počet českých vojáků v Bosně a Hercegovině v rámci mise EUFOR Althea, do níž byla do loňska vyčleněna také záložní rota jako součást spojeneckých rezervních sil.
Z 20 na polovinu se má snížit i počet českých vojáků v misi NATO v Iráku a v Kuvajtu. Naopak zastoupení vojenských instruktorů z Česka v Mauritánii a v Keni se má zvýšit v obou zemích shodně z 30 na 50. V ostatních misích se maximální počet nezměnil. Návrh má stejně jako v uplynulých dvou letech umožnit působení až 2000 vojáků členských států NATO v Česku.
Náklady na vyslání související s účastí sil v zahraničních operacích ministerstvo obrany vyčíslilo zhruba na 4,3 miliardy korun. Odhadované náklady na posílení obrany východní hranice NATO činí 2,77 miliardy korun. Náklady spojené s výcvikem ukrajinských vojáků v Česku vyčíslilo ministerstvo na 275 milionů korun.
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