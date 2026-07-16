Z takzvaného chat control je další nástroj politických a mediálních válek. Je na místě, když někteří kritici tvrdí, že v souvislosti s jeho prosazováním došlo k „prasárně”? A kdo skenování konverzací kvůli odhalování dětské pornografie tlačí? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Pohoda?
Summit NATO dopadl nad očekávání dobře. Hlavně v porovnání s tím, jak začal – Donald Trump hned po příletu do Ankary pohrozil stažením amerických vojáků z Evropy a potvrdil, že jeho cílem nadále je připojit k USA dánské Grónsko. Vlastní jednání summitu už ale proběhlo standardně – to znamená, že Trump nezpochybnil americké spojenecké závazky. „Chceme s vámi zůstat,“ prohlásil prý dokonce. Co by od jiného prezidenta znělo jako samozřejmost, zní od Trumpa jako velkomyslnost. Evropané se se summitem každopádně popasovali dobře. A to i proto, že nedali na rady těch, kdo tvrdili, že by měli přitvrdit a chovat se k Trumpovi „trumpovsky“. Iluzi o možnosti se stoprocentně spoléhat na USA si ovšem dělá málokdo, Trump může hned zítra obnovit rétoriku, jakou v Ankaře předvedl na začátku summitu. Evropané ale každopádně předvedli konkrétní výsledky.
Co se dočtete dál
- Co teď s chat control bude dál a pokud projde, tak v jaké podobě.
- Co je nápadné na tom, jak některá média o chat control píšou.
- Proč začali evropští politici najednou pracovat na plánu B ohledně NATO.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.