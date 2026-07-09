Růstu české ekonomiky by zásadně pomohla jedna reforma, kterou mohou politici bez větších přijmout prakticky kdykoliv. Nejde o nic složitého - v Polsku i v jiných zemích Evropské unie už něco takového dávno úspěšně funguje. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Co se dočtete dál
- Díky jakému opatření přilákali Poláci investice do řady svých měst a obcí.
- Co je základní omyl zastánců nerůstu ekonomiky.
- V čem se Češi „vyznamenali“ na summitu NATO v Ankaře, a přitom nejde o dvojí účast prezidenta i premiéra.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.