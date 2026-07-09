Růstu české ekonomiky by zásadně pomohla jedna reforma, kterou mohou politici bez větších přijmout prakticky kdykoliv. Nejde o nic složitého - v Polsku i v jiných zemích Evropské unie už něco takového dávno úspěšně funguje. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!

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Co se dočtete dál

  • Díky jakému opatření přilákali Poláci investice do řady svých měst a obcí.
  • Co je základní omyl zastánců nerůstu ekonomiky.
  • V čem se Češi „vyznamenali“ na summitu NATO v Ankaře, a přitom nejde o dvojí účast prezidenta i premiéra.
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