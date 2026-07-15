Prezident Petr Pavel označil účast české delegace na summitu NATO v Ankaře za diplomatický výprask. Připustil ale, že stejně nemusí situaci vnímat všichni. Česká republika podle něj neoslnila, to že spojenci Česko nejmenovali v negativním slova smyslu, je podle něj dáno diplomatickou korektností. Pavel to řekl v rozhovoru s iDNES.cz a MF DNES. Ocenil také některé kroky vlády v domácí i zahraniční politice a odmítl tvrzení, že jí hází klacky pod nohy.
„Z mého pohledu to diplomatický výprask byl. Z pohledu toho, kdo to takhle nechce vnímat, bylo vlastně všechno v pořádku, protože Českou republiku nikdo nejmenoval v negativním slova smyslu. Což je sice pravda, ale neznamená to, že jsme nebyli podrobeni kritice. Byli jsme podrobeni diplomatické kritice a nebyli jsme jediní,“ řekl.
V Severoatlantické alianci podle Pavla chválí jmenovitě, zatímco kritika bývá formulována tak, aby ji dotyčný pochopil, nikoli však explicitně. „Proto třeba (americký prezident) Donald Trump použil v úvodu svého vystoupení formulaci, že všichni spojenci, až na jednu specifickou výjimku, pochopili význam zvyšování obranných výdajů,“ podotkl. Dodal, že touto specifickou výjimkou byla Česká republika, o níž to podle něj všichni spojenci věděli.
Z postoje spojenců podle Pavla vyplývá, že Česko vnímají jako zemi, která k současné bezpečnostní situaci nepřistoupila dostatečně odpovědně a nedokázala na ni reagovat tak, jak spojenci očekávali.
Na summitu NATO byli za Česko prezident Pavel, premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Vláda původně s účastí prezidenta na summitu nepočítala. Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi účast na summitu umožnila. Babiš ve videu na Facebooku o víkendu uvedl, že Pavlova účast na summitu byla ostuda. „Dopadlo to, jak jsem říkal - ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné,“ řekl k prezidentově účasti.
V dalším příspěvku na Facebooku Babiš uvedl, že Pavel hází vládě klacky pod nohy od samého začátku. „Kritizuje naši vládu, kdykoli může, a to i v zahraničí. A korunu všemu nasadil žalobou k Ústavnímu soudu. Ano, opravdová definice nekonfliktnosti,“ uvedl premiér. Dlouhodobě míní, že Pavel je hlavou opozice a dělá kampaň za své znovuzvolení prezidentem.
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Prezident v aktuálním rozhovoru odmítl, že vládě hází klacky pod nohy. Za pozitivní označil například příslib premiéra, že jeho kabinet bude plnit závazek na obranné výdaje přijatý na summitu NATO v Haagu. K němu se zavázala předchozí vláda Petra Fialy (ODS), od nějž se současný kabinet zpočátku distancoval. Ocenil také přístup vlády k podpoře Ukrajiny, který byl podle něj zpočátku vlažný, i postoj české zahraniční politiky vůči Izraeli, jenž Pavel považuje za správný a konzistentní.
„Pokud jde o vnitřní politiku, vláda i ve svém programovém prohlášení přišla s řadou věcí a návrhů, které by mohly vést k urychlení ekonomického růstu a k tomu, že budeme schopni investovat do prorůstových opatření,“ řekl Pavel. Pokud se vláda bude touto cestou dále ubírat, zaslouží si podle prezidenta podporu a je připraven s ní vést dialog.
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