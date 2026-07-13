Vztah dvou nejvyšších ústavních činitelů se po summitu NATO v Ankaře nesrovnal, a naopak ještě graduje. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš nejprve v neděli ve videu na sociálních sítích označil účast prezidenta Petra Pavla na aliančním jednání za ostudu a poté zavrhl i návrh ke smíru z Hradu. Prezident s ním chtěl obnovit konzultační schůzky k zahraniční politice státu.
„Proč bych se měl na něčem koordinovat, my máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně,“ sdělil Babiš ČT k prezidentově nápadu.
Pavel naznačil zájem o obnovení spolupráce na veřejné debatě na festivalu Pohoda na Slovensku. „Pokud bude premiér schopen vnímat rozdílný názor ne jako mé osobní nepřátelství vůči němu, pak určitě budeme schopni se pragmaticky na řadě věcí domluvit,“ uvedl s tím, že to předpokládá nejenom ústava, ale i praktický výkon moci.
Ostatně i podle některých expertů by mohla současná situace vyústit v další právní spor obou českých státníků.
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- Zda by mohly pokračující neshody vyústit v další právní spor českých státníků.
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