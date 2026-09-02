Ministr kultury Oto Klempíř chtěl na konci prázdnin prosadit zásadní změnu toho, jak bude stát v příštích letech přistupovat ke kultuře. Jeho plány ale narazily. A to na odpor nejen části kulturní scény. Ale pochybnosti vyvolaly i uvnitř vlády, což se doneslo až k premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ten proto nakonec Klempířovu novou Státní kulturní politiku z pondělního jednání kabinetu stáhl.
Podle informací HN přitom nejde pouze o nedostatek času na jednání vlády, jak to interpretuje ministr kultury. Babiš kolem dokumentu znejistěl, a navíc nechce před blížícími se senátními a komunálními volbami rozpoutat konflikt s kulturní scénou. Proti způsobu, jakým ministerstvo dokument připravilo, se totiž ozvala řada kulturních organizací a některé z nich se začaly obracet přímo na premiéra či ministra školství Roberta Plagu (za ANO).
Proč se o státní kulturní politiku začal najednou Babiš zajímat a jak by nová strategie přepsala kulturní scénu?