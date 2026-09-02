Koaliční debaty o rozpočtu probíhaly celé prázdniny, ale až teď si najednou Motoristé a SPD uvědomili, jak výrazně má narůst státní dluh. Kvůli naplánovanému druhému největšímu schodku v historii jdou za premiérem Andrejem Babišem s návrhy, jak chystaný deficit ve výši 389 miliard korun snížit.

Škrtat podle informací HN chtějí například ve výdajích na obranu. Pokud se deficit nesníží, hrozí někteří koaliční poslanci, že při hlasování o rozpočtu pro návrh ve sněmovně ruku nezvednou. S čím dalším za premiérem jdou a na čem se podle nich dá v rozpočtu ušetřit? 

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Co se dočtete dál

  • Kde chtějí koaliční partneři ANO ušetřit.
  • Kam by se podle nich mohl dostat výsledný schodek.
  • Jak to vidí opozice.

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