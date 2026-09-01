Vláda ve svém programovém prohlášení říká, že vzdělání je pro ni prioritou a že se věda a výzkum stanou opět základem hospodářského růstu země. Zveřejněný návrh státního rozpočtu ale ukazuje, že právě vysoké školy a podpora vědy a výzkumu se dostaly mimo hlavní zájem kabinetu a budou se v příštím roce potýkat s problémy. Příliš se nezlepší ani šance na přidělení dotace pro vědecké projekty. Ta se přitom už v loňském roce dostala na historické minimum. Pokračuje tak trend už z dob minulé vlády Petra Fialy (ODS), která označovala vzdělání a výzkum rovněž za prioritu, ale reálné výdaje na vědu a školství snižovala.
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- Co podle vysokých škol hrozí při nenavýšení rozpočtu.
- Na co v návrhu rozpočtu školství chybí peníze.
- Jaká je šance získat grant a před čím varují výzkumné organizace.