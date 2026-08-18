Zatímco na sociálních sítích ministrů se řešil termín letních prázdnin nebo cvičící výzvy, v zákulisí mezitím probíhala první vyjednávání o rozpočtu. A tento týden začínají první oficiální schůzky šéfů jednotlivých resortů s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). Jako první u ní byl v úterý její spolustraník a ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, který vyjednával peníze na zvyšování platů. Desítky miliard navíc oproti současnému návrhu chce ale také ministr školství z ANO Robert Plaga.
Například podle neziskových organizací potřebuje jeho resort o 50 miliard korun více než letos, kdy hospodaří s 284 miliardami korun. A to jen na výdaje, které už jsou schválené v zákonech. Na některé požadavky už mu ministryně financí kývla.
Co se dočtete dál
- Kolik peněz navíc potřebuje ministerstvo školství a na co.
- Kde mohou finance nejvíce chybět.
- Co vyjednal ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
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