Zatímco na sociálních sítích ministrů se řešil termín letních prázdnin nebo cvičící výzvy, v zákulisí mezitím probíhala první vyjednávání o rozpočtu. A tento týden začínají první oficiální schůzky šéfů jednotlivých resortů s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). Jako první u ní byl v úterý její spolustraník a ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, který vyjednával peníze na zvyšování platů. Desítky miliard navíc oproti současnému návrhu chce ale také ministr školství z ANO Robert Plaga. 

Například podle neziskových organizací potřebuje jeho resort o 50 miliard korun více než letos, kdy hospodaří s 284 miliardami korun. A to jen na výdaje, které už jsou schválené v zákonech. Na některé požadavky už mu ministryně financí kývla.

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Co se dočtete dál

  • Kolik peněz navíc potřebuje ministerstvo školství a na co.
  • Kde mohou finance nejvíce chybět.
  • Co vyjednal ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

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