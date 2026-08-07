Ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) nedostanou letos kraje na své silnice druhých a třetích tříd ani korunu, je to poprvé od roku 2015, řekl v pátek ČTK liberecký hejtman a předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Informaci o tom podle něj dostala asociace ve čtvrtek od ministerstva dopravy, které uvedlo, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo krajům prostřednictvím SFDI poskytnout. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že kraje letos dostanou více než čtyři miliardy korun na konkrétní dopravní projekty, peníze na opravy jsou ale podle ministerstva nenárokové. Předseda asociace a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) ČTK řekl, že téma ještě není uzavřené.
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Po krajských silnicích jezdí podle Půty lidé každý den. „Hlavně na venkově. Mnozí z nich na dálnici nebo silnici první třídy vyjedou jen párkrát do roka. Benzin nebo naftu ale tankují úplně stejně. A právě výnos ze spotřební daně z minerálních olejů je příjmem SFDI. Proto mi připadá logické i spravedlivé, aby alespoň část těchto peněz směřovala zpátky do krajských rozpočtů na opravy silnic, které lidé skutečně denně používají,“ doplnil liberecký hejtman.
Přednost dostanou investice do dálnic, silnic první třídy a železnice. „Respektuji priority současné vlády, ale nesouhlasím s tím. Na první pohled to může působit logicky, ale pravidelná podpora oprav krajských silnic začala již v roce 2015. U těch jednání jsem byl, za uplynulých 11 let tak kraje získaly přibližně 43 miliard korun. Díky tomu se podařilo opravit zhruba 4300 kilometrů krajských silnic,“ dodal Půta.
Podle Holiše bude Asociace krajů ČR téma financování oprav silnic druhých a třetích tříd uzavírat na svém jednání v polovině září. Uvedl, že to opakovaně avizoval i v médiích. "Do té doby to téma není uzavřené," řekl ČTK Holiš.
Kraje letos na své silnice žádaly minimálně dvě miliardy korun, přičemž optimální by byly čtyři miliardy korun, ve vyjednávání s vládou ale neuspěly. „Za mnohem horší ale považuji to, že ministerstvo dopravy už dnes poměrně jasně naznačuje, že podobnou nulu mohou české a moravské kraje dostat i v roce 2027 a v dalších letech,“ uvedl Půta.
Ministerstvo dopravy odmítlo, že by stát krajskou dopravu nepodporoval. Od roku 2015 poskytl prostřednictvím SFDI na silnice druhých a třetích tříd přes 40 miliard korun. Letos je podle ministerstva v rozpočtu SFDI zajištěno přes čtyři miliardy korun na konkrétní projekty na komunikacích ve správě krajů, které mají zlepšit dopravní obslužnost regionů, bezpečnost a podpořit jejich rozvoj. "Každoročně navíc stát investuje stovky milionů korun do bezpečnosti na silnicích druhé a třetí třídy, mostů nebo cyklostezek," uvedl vedoucí oddělení komunikace ministerstva Filip Medelský.
Podle ministerstva je však potřeba rozlišovat mezi strategickými investicemi a běžnou správou majetku. Silnice druhých a třetích tříd jsou ve vlastnictví krajů a jejich údržba a opravy jsou podle ministerstva především odpovědností jejich vlastníků. Příspěvky ze SFDI na běžné opravy označil Medelský za nenárokovou a doplňkovou pomoc státu, nikoli za automatický nárok.
"S příspěvkem ze SFDI na běžnou údržbu krajských silnic nepočítal ani návrh rozpočtu SFDI pro rok 2026 připravený předchozí vládou na podzim roku 2025," dodal Medelský. Podle něj nejde o nové rozhodnutí, ale o pokračování rozpočtového rámce, se kterým se při přípravě rozpočtu počítalo od začátku.
Kraje loni podle dřívějších dat ministerstva financí hospodařily se schodkem 1,6 miliardy korun, saldo se meziročně snížilo o 11,5 miliardy korun. Jejich dluh se zvýšil o 5,4 procenta na 26,8 miliardy korun. Zároveň ale měly na bankovních účtech uloženo 104,4 miliardy korun, i když jejich úspory meziročně mírně klesly o jedno procento.
„(Premiér a předseda ANO) Andrej Babiš nám bere peníze a jeho hejtmani z ANO to akceptují. Dříve se mohli přetrhnout kvůli pár milionům, dnes se krajům berou miliardy a oni bázlivě přikyvují,“ citují Seznam Zprávy středočeskou hejtmanku Petru Peckovou z hnutí STAN a připomínají, že osm ze 14 hejtmanů je z vládního hnutí ANO. Předseda Asociace krajů ČR a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) loni v listopadu ČTK řekl, že pokud stát nechá odpovědnost za silnice krajům, ale přestane je financovat, povede to k rychlé degradaci dopravní infrastruktury. Tehdy komentoval návrh rozpočtu SFDI. „V situaci, kdy jsme se už letos museli vyrovnat s tím, že na opravy silnic II. a III. třídy dorazila pouze polovina prostředků oproti předchozím letům, vláda nyní předkládá návrh, který nepočítá s jedinou korunou. To není rozpočtové opatření, to je rezignace na péči o většinu silnic v této zemi,“ řekl tehdy Holiš. Jeho aktuální vyjádření ČTK zjišťuje.
Financování silnic měla narovnat změna rozpočtového určení daní, kterou některé kraje opakovaně navrhovaly, ale dosud neuspěly. Bez ohledu na to, kdo je u moci, jsou podle Půty krajské legislativní návrhy v parlamentu dlouhodobě tak trochu „otloukánek“ a většinou se na řadu nedostanou.
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