Letošní národní hodnocení vysokých škol ministerstva školství vyvolalo u části univerzit vlnu nespokojenosti. To, jakou jim mezinárodní komise vždy jednou za pět let přidělí v žebříčku známku, má totiž vliv na jejich prestiž i výši státních příspěvků. Nejméně dvě z nich se proti nejnovějším závěrům hodnotitelů odvolaly a upozorňují na zásadní mezery v metodice, ministerstvo si ale za závěrem stojí.
Co se dočtete dál
- Které univerzity se odvolaly.
- Co je podle nich na hodnocení problematické.
- Co na to ministerstvo.
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