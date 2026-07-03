Zmocněnec pro ústavní a ochrannou výchovu Štěpán Jílka chystá společné jednání se spolkem Tábory Aurora, který zrušil v den odjezdu bez vysvětlení zaplacený letní tábor více než 100 dětem z 11 dětských domovů. Bude požadovat vysvětlení a kompenzaci pro dotčené domovy. Je také v kontaktu s jejich zástupci, od kterých sbírá podněty a informace. ČTK to sdělilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) prostřednictvím mluvčího Ondřeje Macury. O kauze ve čtvrtek informoval web iROZHLAS.cz. Ředitelce jednoho z dětských domovů podle serveru pořadatel odepsal, problémy přiznal.
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V závislosti na další komunikaci se zástupci organizace se následně rozhodne o dalším postupu, doplnil Macura. Ředitelé dětských domovů spolku Tábory Aurora zaplatili desítky tisíc korun i více, někteří z nich už proto na pořadatele podle webu podali trestní oznámení. Vyjádření pořadatele se serveru nepodařilo získat.
Například dětský domov ve Vrbně pod Pradědem údajně spolku za dva turnusy letního tábora zaplatil dohromady 100 tisíc korun. Ředitelka Markéta Remešová serveru iROZHLAS.cz řekla, že nejhorší bylo to, že se o zrušení tábora nedozvěděli předem. Děti se tak vydaly ve smluvenou dobu podle domluvy s pořadatelem na nádraží, kde čekaly hodinu a půl, zatímco se mu vedení dětského domova marně snažilo dovolat, aby zjistilo, co se děje, uvedla.
Spolek se podle webu pokoušela kontaktovat i ředitelka Dětského domova z Vysoké Pece na Chomutovsku Libuše Houdová, která se o problémech dozvěděla z jiných domovů. Ve čtvrtek odpoledne jí pořadatel odpověděl. Problémy přiznal, údajně byly komplikace hlavně se zajištěním prvního turnusu. „Chtěl bych vás ale ujistit, že s druhým turnusem pro vašich osm dětí počítáme a naším cílem je dodržet vše, co jsme slíbili, aby pobyt proběhl bez problému,“ napsal podle serveru. Ředitelka uvedla, že na pořadatele podala trestní oznámení.
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V souvislosti s kauzou byla založena i sbírka pro děti z dotčených dětských domovů, kterou uspořádaly dárcovské platformy Blíž domovu a Znesnáze21. K dnešnímu dni do ní lidé přispěli částkou přes 2,6 milionu Kč.
Zmocněnec pro ústavní a ochrannou výchovu působí na MŠMT nově od dubna 2025, formálně nese funkce status školského ombudsmana. Funkce zmocněnce vznikla s cílem zlepšit péči o ohrožené děti a mladé lidi nejen v jednotlivých zařízeních ústavní výchovy, ale i v celém systému. Hlavním úkolem zmocněnce je řešit stížnosti dětí i pracovníků, dále metodická podpora, prosazování systémových změn a zlepšování podmínek v ústavech.
V Česku je od letoška také dětský ombudsman, kterého volí Poslanecká sněmovna. V březnu byl do této funkce zvolen Martin Beneš. Dětský ombudsman dohlíží na dodržování práv dětí a mladistvých, prověřuje pochybení úřadů a usiluje o lepší postavení dětí ve společnosti. Spadá pod Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí se sídlem v Brně.
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