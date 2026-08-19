Nástrojům umělé inteligence se začínají dařit kroky, které byly dříve nemyslitelné. Svět v posledních týdnech obletěly zprávy o tom, jak se AI agentům povedlo spáchat kybernetický útok na firmy nebo se vydávat za konkrétního člověka. Nyní tato technologie pomohla vědcům vyvinout zcela nové viry, které mají pomoci s léčbou nemocí. Část odborníků se ale bojí i možnosti zneužití technologie pro tvorbu nových patogenů.
Tvorba syntetických virů jako taková není nová. Už dříve se vyvíjely zejména k testování účinnosti léků nebo vakcín, případně ke studiu toho, jak tyto patogeny fungují. Šlo ale vždy o laboratorní kopii existujícího viru. V nové studii ze Stanfordské univerzity, která vyšla v renomovaném časopise Science, se ale vůbec poprvé povedlo vymyslet zcela nové.
Co se dočtete dál
- Jak vědci vytvořili nové viry.
- K čemu by se viry mohly používat.
- Zda můžou tyto modely sloužit k tvorbě biologických zbraní.
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