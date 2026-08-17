Stále více a více států bojuje se zvyšující se nezaměstnaností mezi mladými lidmi – pro absolventy je těžké najít práci. Singapurští vědci v nové studii popsali dovednosti, které zvyšují šance dobré místo získat. Absolventi by podle nich měli ke své kariéře přistupovat jako k investičnímu portfoliu. Data ukázala, že k nastartování úspěšné kariéry je důležitá především jedna věc. Jejich zjištění mají význam nejen pro studenty, ale i pro kariérové poradenství na vysokých školách.  

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Co se dočtete dál

  • V čem je kariérní růst podobný investování na akciových trzích.
  • Na co by se měli zaměřit absolventi i vysoké školy.
  • Jaká klíčová dovednost ovlivňuje úspěšnou kariéru.

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