Skupina malých pumpařů neuspěla s žalobou proti ministerstvu financí kvůli tomu, že na jaře stanovilo maximální prodejní ceny nafty a benzinu. Tím některé z nich nutilo prodávat se ztrátou. Cenové stropy totiž ministerstvo zpočátku určovalo každý den podle aktuálních cen distributorů, ke kterým si mohly pumpy přidat marži maximálně 2,50 koruny.
Majitelé menších pump, kteří na rozdíl od těch velkých nedoplňovali zásobníky každý den, tak museli často prodávat za méně, než za kolik benzin a naftu několik dní předtím nakoupili. Například pumpa v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku vyčíslila za letošní duben rozdíl mezi nákupní cenou nafty a tím, za kolik ji mohla maximálně prodávat, na 33 tisíc korun. Právě k ní se přidali se žalobou další dva menší pumpaři.
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