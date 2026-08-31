Vrchní soud v Praze v pondělí potvrdil europoslankyni Janě Nagyové (ANO) tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Nagyová vinu odmítá, k veřejnému zasedání nepřišla.
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V kauze je obžalovaný i premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání, trestní řízení je tak v jeho případě pozastavené a soudy o něm rozhodovat nemohou, dokud má Babiš poslaneckou imunitu. Proces Babiš dlouhodobě označuje za politický.
Obhájce Nagyové Josef Bartončík se v odvolání vymezil především vůči tomu, že odvolací senát už dříve zavázal Městský soud v Praze k tomu, aby obžalované uznal vinnými. Připomněl, že městský soud Nagyovou a Babiše dvakrát obžaloby zprostil, vrchní soud ale podle něj v posledním rozhodnutí změnil skutková zjištění a sám rozhodl o vině.
Městský soud pak na základě pokynů vyššího soudu podle Bartončíka odsuzující rozsudek vydal, i když s výhradami. O odvolání tak podle Bartončíka rozhoduje ten samý soud, který usnesení o vině vydal.
Podle předsedkyně odvolacího senátu Evy Brázdilové ale postup vychází nejen z judikátu Ústavního soudu, ale i z další ustálené praxe. Připustila, že ani pro její senát nejde o obvyklou situaci. Odvolací soud podle ní setrval na svém předchozím názoru, protože se od jeho posledního rozhodnutí z loňského června situace nezměnila.
Obhájci v pondělí navrhovali provedení dalších důkazů, mimo jiné výslech premiéra Babiše jako svědka. Vrchní soud ale doplnění důkazů zamítl.
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Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert, podle státního zástupce to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová, Babišova někdejší poradkyně, podle obžaloby žádost o dotaci podala a zamlčela v ní informace o propojení společnosti s Agrofertem.
Rozhodnutí vrchního soudu o tom, že má nižší soud uznat obžalované vinnými, padlo ještě předtím, než Babiš v loňských volbách na podzim znovu získal poslaneckou imunitu. Městský soud v posledním nepravomocném rozhodnutí letos v květnu uvedl, že i přes to, že v souladu s názorem odvolacího soudu rozhodl o vině, je nadále přesvědčen o tom, že Nagyová neměla být kvůli presumpci neviny odsouzena.
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