Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) ve čtvrtek odvolal svého předchůdce ve funkci Martina Baxu (ODS) ze správní rady Pražského jara, kterou dosud Baxa vedl jako její předseda. Vyřešil jsem ho, napsal Klempíř o Baxovi na sociální síti X. Baxa chce dál bojovat za svobodou a nezávislou kulturu, uvedl na stejné síti. Do sporu se předtím dostali kvůli rozdělování dotací na filmy.
„Pan Martin Baxa mě v poslední době dost řeší. Tak jsem ho vyřešil,“ napsal Klempíř a doprovodil to videem, ve kterém mluví o Baxově odvolání z čela správní rady Pražského jara.
Baxa, který je ministrem kultury ve stínové vládě ODS, reagoval také videem. „Tak vás chci ujistit, že Pražské jaro budu podporovat dál a určitě nepřestanu bojovat za svobodnou a nezávislou kulturu v naší zemi,“ obrátil se v něm Baxa na Klempíře. Ve vyjádření, které zaslal ČTK, označil Baxa své odvolání jako trest za to, že se ozval proti tomu, že Klempíř se chystá prolomit nezávislost Státního fondu audiovize a že má spadeno na queer témata.
Zástupci opozice komentovali zejména Klempířovo vyjádření, že Baxu vyřešil. Ubohost a malost sdělovaná jazykem agentů StB, napsal na síti X předseda ODS Martin Kupka. "Hezky po StBácku," uvedl šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel. "Slovník ty estébáky a motomafiány od kolotočů vždy prozradí," napsala senátorka ODS Miroslava Němcová. Klempíř v polovině 80. let podepsal spolupráci s komunistickou Státní bezpečností (StB), podle něj ho k tomu donutili vydíráním. Spolupráci se mu podařilo po půldruhém roce rozvázat.
Baxa v posledních dnech kritizoval Klempířovo vyjádření k filmovým dotacím. „Ptáte se naprosto přímo. Proč jde téměř milion korun z veřejných peněz na film o queer komunitě? Proč stát financuje aktivismus? Proč se nepodporuje něco, co má širší přínos?“ uvedl Klempíř v úterý na Facebooku. Situace ho štve, napsal, a je podle něj chyba, že ministr kultury nemá ze zákona možnost ovlivnit to, komu poskytne fond audiovize dotace. „Takhle to dál nejde. Už brzy předložím novelu zákona, která to změní. Debata o tom, co má a nemá být podporováno z veřejných peněz, je naprosto legitimní,“ dodal Klempíř.
Podle Baxy je absolutně nepřijatelné, aby člen vlády v demokratické zemi veřejně útočil na svobodnou kulturu a práva menšin. V úterý vyzval Klempíře, aby příspěvek stáhl a omluvil se. Ve středu pak reagoval na Klempířův záměr změnit rozhodování o dotacích ze Státního fondu audiovize. Ministr podle něj nemůže vstoupit do rozhodovacího procesu a případný návrh na prolomení pravidel by rozbil nynější systém a vedl by ke zrušení „skvěle fungujícího“ fondu.
„Princip ministrova návrhu je nehorázný: to si Oto Klempíř představuje, že bude vybírat, komu schválit dotaci, podle pohledu z auta? Autonomie rozhodování o dotacích je zásadní,“ napsal Baxa. Ministr kultury podle něj kulturu ani neřídí, ani jí nevelí.
Hudební festival Pražské jaro má svého ředitele, kterým je Robert Hanč, správní radu a uměleckou radu. Správní rada byla dosud jedenáctičlenná, jejím členem je například i pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS), předseda Asociace hudebních umělců a vědců Jiří Hlaváč nebo ředitelka pražského Uměleckoprůmyslového musea Helena Koenigsmarková.
Státní fond audiovize bude letos hospodařit s příjmy 2,4 miliardy korun a výdaji 2,07 miliardy korun. Na filmové pobídky půjde 1,55 miliardy korun. Podle rozpočtu fondu, který v polovině března schválila sněmovna, dostane letos od ministerstva kultury dotace 1,92 miliardy korun. Jde o 1,6 miliardy korun na filmové pobídky, 230,3 milionu korun na podporu kinematografie a 75,9 milionu korun na provoz. Z vlastních příjmů fondu tvoří nejvyšší část audiovizuální poplatky.
