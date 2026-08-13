Premiér Andrej Babiš ohlásil na svých sociálních sítích, že hodlá bojovat se suchem. Povolal k tomu svého někdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Jako první gesto,  že to myslí skutečně vážně, s ním a také s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (za SPD) vyjel na přehradu Slapy, která má začít kvůli nízké hladině vodní nádrže Orlík místo ní upouštět vodu do vltavské kaskády.

V pondělí pak mají jeho současní ministři předvést veřejnosti, co proti suchu dělají. Obnovit chce také Národní koalici pro boj se suchem, kterou s Brabcem kvůli suchu svolával v roce 2018. 

Na Babišově aktivitě související s aktuálním suchem je ovšem nejzajímavější, kdo pozornost premiéra upoutal a proč. A také, kdo se tak dostal na vedlejší kolej. 

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