Premiér Andrej Babiš ohlásil na svých sociálních sítích, že hodlá bojovat se suchem. Povolal k tomu svého někdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Jako první gesto, že to myslí skutečně vážně, s ním a také s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (za SPD) vyjel na přehradu Slapy, která má začít kvůli nízké hladině vodní nádrže Orlík místo ní upouštět vodu do vltavské kaskády.
V pondělí pak mají jeho současní ministři předvést veřejnosti, co proti suchu dělají. Obnovit chce také Národní koalici pro boj se suchem, kterou s Brabcem kvůli suchu svolával v roce 2018.
Na Babišově aktivitě související s aktuálním suchem je ovšem nejzajímavější, kdo pozornost premiéra upoutal a proč. A také, kdo se tak dostal na vedlejší kolej.
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