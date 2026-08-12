Jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich se v konkurenci pěti sněmovních opozičních stran snaží uspět v souboji o voliče. Jeho „noví lidovci“ však stále zůstávají na půl cesty k vytoužené první metě – k zisku pěti procent hlasů potřebných pro vstup do sněmovny. Podle posledního průzkumu agentury Median by nyní získali 3,5 procenta. Nervózní z toho prý přesto není, a to ani přesto, že se blíží komunální a senátní volby. „Já dneska jezdím mezi lidi kvůli výsledku za tři roky,“ uvedl v rozhovoru pro HN.

V něm mimo jiné také popisuje, jak se chová Babišova vláda ke krajům i přesto, že v nich převažují hejtmani za hnutí ANO, nebo proč je podle něj v tuto chvíli společný postup opozice proti Babišovi nesmyslem.

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Co se dočtete dál

  • O neochotě Babišovy vlády dát peníze na opravu krajských silnic.
  • Jak je úspěšný s „novými lidovci“.
  • Jaké má vztahy s Andrejem Babišem.
  • Proč teď není na stole společný postup opozice.

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