Chceme být lídry opozice a po volbách vést vládu, říká sebevědomě nový předseda KDU-ČSL Jan Grolich. Populární jihomoravský hejtman dostal na lidoveckém sjezdu v Ostravě všechno co chtěl - včetně vedení, které si dopředu domluvil. V rozhovoru vysvětluje, jak chce vyvést lidovce z dvouprocentní propasti až na vrchol, jestli má smysl spolupracovat s Andrejem Babišem, co udělat s ekonomikou a zda se má česká opozice spojit po úspěšném maďarském vzoru. A dojde i na tradiční „lidovecká“ témata – LGBT plus a zdanění tichého vína.
U vstupu na váš sjezd se asi vůbec poprvé nenalévala štamprlata slivovice. Chápeme snahu o rebranding lidovců, ale není to přílišné hazardování s tradicí a identitou strany?
To jsem vůbec neřešil, ale jsem rád, že dosavadní předsednictvo to takto naplánovalo. Nemyslím si, že by alkohol měl být běžnou součástí života. Tohle je pracovní jednání. Večer si trochu toho alkoholu dám, ale pít, když jdu ráno do práce, tak to opravdu dobré není. Jsem rád, že jsme tohle opustili.
Opustili jste i další věci. Tvrdíte, že jste udělali „tlustou černou čáru“ za minulostí a že jste teď „noví lidovci“. Kdo jsou ale ti „staří”, což nezní v tomto kontextu zrovna lichotivě?
To není myšleno nějak negativně. Jsou to lidé, kteří stranu vedli dosud. My přinášíme nové obličeje, novou energii. A samozřejmě se o „staré“ lidovce a o jejich zkušenosti budeme opírat. Neděláme tlustou černou čáru za našimi vnitřními vztahy a za zkušenostmi, které jsme jako strana nasbírali. Počítám se spoluprací s bývalými předsedy. Marek Výborný mi s řadou věcí pomohl, spoustu věcí jsem mohl konzultovat s Pavlem Bělobrádkem a počítáme i se spoluprací s Marianem Jurečkou.
Zároveň ale říkáte, že už nechcete lidovce, kteří mají pověst, že jdou s každým ve stylu “kam vítr, tam plášť“. Z toho zrovna neplnyne, že byste vnímal bývalé vedení kdovíjak pozitivně.
