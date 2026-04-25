Dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl po přečtení papežské buly při dnešní mši v katedrále sv. Víta usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec a stal se pražským arcibiskupem. Do úřadu nastoupil po Janu Graubnerovi. Přibyla jmenoval arcibiskupem v únoru papež Lev XIV. Mši předcházel liturgický průvod z Arcibiskupského paláce, rozezněl se největší zvon v České republice Zikmund.
Graubner, který byl 30 let olomouckým arcibiskupem, se stal pražským arcibiskupem začátkem července 2022 po odchodu Dominika Duky. Před dvěma lety poslal Graubner papeži rezignační dopis, protože mu bylo 75 let. Čtyřiapadesátiletý Přibyl přebírá vedení pražské arcidiecéze jako její 38. arcibiskup a 26. primas český.
Mše se zúčastnili prezident Petr Pavel s manželkou Evou, předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD), pražský primátor Bohuslav Svoboda, europoslanec Alexandr Vondra (oba ODS) i další politici. Pozvánku na bohoslužbu, při které Graubner předal svatovojtěšskou berlu svému nástupci, dostalo zhruba 800 hostů. Dorazit mělo na 40 biskupů z domova i ze světa.
Graubner v brožuře vydané ke dnešní příležitosti ve svém rozloučení uvedl, že Přibyl je mladý, vzdělaný, plný chuti a síly. „Prosím vás, abyste ho nejen mile přijali, ale taky se spolu s ním a za jeho vedení pustili do obnovy místní církve," napsal. Přibyl slíbil mimo jiné otevřenost a mezi svými úkoly zmínil i dialog církve se společností.
Lidé katedrálu sv. Víta zaplnili, na mnohé nezbylo místo k sezení a při obřadu stáli. Hodně lidí bylo i venku kolem katedrály, šlo však hlavně o procházející turisty. Zájemci, kteří se nedostali do katedrály, mohli liturgii sledovat na obrazovkách v bazilice sv. Jiří a v kostele Všech svatých. V něm sledovalo bohoslužbu zhruba deset lidí.
Při obřadu zazněla v latině a češtině bula, jíž papež Lev XIV. jmenoval 2. února Přibyla pražským metropolitou, přítomní pak zatleskali. Církev vedle oltáře katedrály vystavila relikvii - lebku prvního pražského biskupa sv. Vojtěcha. O jeho odkazu a významu pak Přibyl mluvil. Prvním pražským arcibiskupem byl Arnošt z Pardubic.
Přibyl nejprve od roku 2002 působil jako provinciál řeholního řádu redemptoristů na Svaté hoře v Příbrami, byl také generálním sekretářem České biskupské konference. Litoměřickým biskupem ho jmenoval papež František v prosinci 2023.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist